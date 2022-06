Il campo largo di Letta è già un fallimento (Di giovedì 16 giugno 2022) Il piano di Letta è chiaro (e non è nemmeno tanto nuovo). Per le prossime elezioni politiche il segretario del Partito Democratico vuole tentare la sfida di tenere insieme Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Carlo Calenda. Letta alle prossime elezioni politiche vuole tentare la sfida di tenere insieme Conte, Renzi e Calenda La strategia, per ora, non è chiarissima visto che l’unico dato che si ha a disposizione è la “pazienza” («Ho diversi difetti ma un pregio, quello della pazienza. Credo che con pazienza questo lavoro si farà», ha spiegato Letta ospite della trasmissione DiMartedì). Poi, con un’uscita vagamente naïf, Letta spiega che quando vedrà nelle prossime settimane Conte e Calenda chiederà loro di «spiegare la ragione perché quell’altro è il nemico assoluto». Non avrà bisogno nemmeno di incontrarli visto che Conte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Il piano diè chiaro (e non è nemmeno tanto nuovo). Per le prossime elezioni politiche il segretario del Partito Democratico vuole tentare la sfida di tenere insieme Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Carlo Calenda.alle prossime elezioni politiche vuole tentare la sfida di tenere insieme Conte, Renzi e Calenda La strategia, per ora, non è chiarissima visto che l’unico dato che si ha a disposizione è la “pazienza” («Ho diversi difetti ma un pregio, quello della pazienza. Credo che con pazienza questo lavoro si farà», ha spiegatoospite della trasmissione DiMartedì). Poi, con un’uscita vagamente naïf,spiega che quando vedrà nelle prossime settimane Conte e Calenda chiederà loro di «spiegare la ragione perché quell’altro è il nemico assoluto». Non avrà bisogno nemmeno di incontrarli visto che Conte ...

