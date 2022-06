Identificati i 4 poliziotti che picchiarono i 17enni «senza motivo», spunta un testimone: segnalati in procura dai colleghi (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono stati Identificati i quattro poliziotti denunciati per aver aggredito senza un apparente motivo tre 17enni mentre erano diretti in un McDonald’s la sera del 9 giugno scorso. Come scrive l’edizione romana di Repubblica, sarebbero stati gli stessi colleghi degli agenti a individuare l nomi dei poliziotti, anche grazie al video realizzato dai ragazzi aggrediti che hanno ripreso le targhe delle due volanti del commissariato Aurelio. L’identificazione, inserita in un’informativa consegnata in procura, sarebbe avvenuta grazie anche al segnale satellitare delle due Alfa Romeo Giulietta, individuate quella sera nella zona della circonvallazione Cornelia, dove era stata segnalata una rissa tra ragazzi. Il testimone Altra conferma ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono statii quattrodenunciati per aver aggreditoun apparentetrementre erano diretti in un McDonald’s la sera del 9 giugno scorso. Come scrive l’edizione romana di Repubblica, sarebbero stati gli stessidegli agenti a individuare l nomi dei, anche grazie al video realizzato dai ragazzi aggrediti che hanno ripreso le targhe delle due volanti del commissariato Aurelio. L’identificazione, inserita in un’informativa consegnata in, sarebbe avvenuta grazie anche al segnale satellitare delle due Alfa Romeo Giulietta, individuate quella sera nella zona della circonvallazione Cornelia, dove era stata segnalata una rissa tra ragazzi. IlAltra conferma ...

Pubblicità

Open_gol : Sulla vicenda si aggiunge anche il racconto di uno dei quattro poliziotti, che non avrebbe partecipato alle violenz… - rep_roma : Picchiarono tre 17enne senza motivo: identificati i poliziotti [aggiornamento delle 08:47] - extraetre : RT @Open_gol: Sulla vicenda si aggiunge anche il racconto di uno dei quattro poliziotti, che non avrebbe partecipato alle violenze. Aveva i… - Petartrzz : RT @Open_gol: Sulla vicenda si aggiunge anche il racconto di uno dei quattro poliziotti, che non avrebbe partecipato alle violenze. Aveva i… - RobertoRenga : RT @Open_gol: Sulla vicenda si aggiunge anche il racconto di uno dei quattro poliziotti, che non avrebbe partecipato alle violenze. Aveva i… -