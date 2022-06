Giovedi 16 Giugno 2022 Sky Cinema, Terminator Genisys (Di giovedì 16 giugno 2022) Terminator GenisysEmilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Una vita tranquillaClaudio Cupellini dirige Marco D'Amore e Toni Servillo, premiato a Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identita' e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua... Leggi su digital-news (Di giovedì 16 giugno 2022)Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Una vita tranquillaClaudio Cupellini dirige Marco D'Amore e Toni Servillo, premiato a Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identita' e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua...

