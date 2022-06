Genoa, per l’attacco si pensa a tre nomi: Cutrone in pole (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Genoa vuole sognare in grande per il prossimo campionato di B e avrebbe in mente tre nomi per l’attacco: Cutrone in pole Primo Canale ha fatto il punto sul mercato in casa Genoa. Dopo la retrocessione il grifone vuole tornare in Serie A quanto prima e starebbe sognando qualche colpo importante per il reparto offensivo. Ai rossoblu piace Cutrone che tra le gerarchie sarebbe avanti rispetto ai nomi di Coda e Djuric, altri due nella lista di Spors. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilvuole sognare in grande per il prossimo campionato di B e avrebbe in mente treperinPrimo Canale ha fatto il punto sul mercato in casa. Dopo la retrocessione il grifone vuole tornare in Serie A quanto prima e starebbe sognando qualche colpo importante per il reparto offensivo. Ai rossoblu piaceche tra le gerarchie sarebbe avanti rispetto aidi Coda e Djuric, altri due nella lista di Spors. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Scendono le quotazioni di #Gilardino sulla panchina dell'#Under19 della #Juventus: il contatto c'è stato, ma l'alle… - CalcioNews24 : Tre nomi per l'attacco del #Genoa ?? - ColucciLc : RT @sportli26181512: Genoa, idea Djuric dalla Salernitana: Nome nuovo per l'attacco del Genoa. Secondo quanto scrive questa mattina l'edizi… - TomsFin : @BgnMiki @kravotz Rovella ha un costo troppo alto a bilancio (per via della porcata col Genoa). Il discorso su di l… - lucapasotti1 : RT @buoncalcio: #Calciomercato #Genoa, #Agudelo saluta il Grifone: riscattato dallo #Spezia per oltre 2 milioni. #Paleari al #Benevento htt… -

Spezia Agudelo, deciso il riscatto del centrocampista: le ultime Lo Spezia ha definito il riscatto di Agudelo dal Genoa: il centrocampista era in prestito in questa stagione Con il mercato sbloccato lo Spezia può iniziare a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei primi ... Diretta/ Roma Spal U18 (risultato finale 0 - 1): gli estensi si giocheranno lo Scudetto ... ma era stata battuta dal Genoa ; in questa stagione è giunta prima in classifica e questo la dice lunga sulla bontà del settore giovanile giallorosso, che certo non per la prima volta fa parlare di ... La Repubblica Ex Milan, il Genoa cerca rinforzi in attacco: ipotesi Cutrone L'ex attaccante del Milan però non dovrebbe restare in Inghilterra e sulle sue tracce sembra esserci il Genoa. Il Grifone, dopo la retrocessione in Serie B, sarebbe a caccia di nuovi rinforzi in ... Genoa, idea Djuric dalla Salernitana Nome nuovo per l'attacco del Genoa. Nel suo curriculum il bosniaco arrivato in Italia ad appena un anno d'età vanta infatti ben undici stagioni in Serie B, trascorse con le maglie di Cesena, Ascoli, C ... Lo Spezia ha definito il riscatto di Agudelo dal: il centrocampista era in prestito in questa stagione Con il mercato sbloccato lo Spezia può iniziare a lavorarerinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei primi ...... ma era stata battuta dal; in questa stagione è giunta prima in classifica e questo la dice lunga sulla bontà del settore giovanile giallorosso, che certo nonla prima volta fa parlare di ... Genoa, colpo Coda: i gol per la promozione L'ex attaccante del Milan però non dovrebbe restare in Inghilterra e sulle sue tracce sembra esserci il Genoa. Il Grifone, dopo la retrocessione in Serie B, sarebbe a caccia di nuovi rinforzi in ...Nome nuovo per l'attacco del Genoa. Nel suo curriculum il bosniaco arrivato in Italia ad appena un anno d'età vanta infatti ben undici stagioni in Serie B, trascorse con le maglie di Cesena, Ascoli, C ...