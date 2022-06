Fiorentina, ad un passo Dodo dallo Shakhtar: la cifra! (Di giovedì 16 giugno 2022) Dodo dello Shakhtar Donetsk potrebbe essere il nome giusto per la Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il terzino destro brasiliano di proprietà del club ucraino è sul taccuino dei dirigenti della Viola che ci stanno provando seriamente con un’offerta ufficiale. Dodo Shakhtar Donetsk Fiorentina Sul piatto, dunque, una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, mentre la richiesta è di circa 15 milioni, visto che il contratto del brasiliano scadrà nel 2025. La forbice tra domanda e richiesta non è ampia e il fatto che il direttore sportivo, Dario Srna, sia ufficialmente in vacanza in Italia può favorire la chiusura della trattativa, con un incontro che potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Dodo garantisce pieno appoggio alla ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022)delloDonetsk potrebbe essere il nome giusto per la. Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il terzino destro brasiliano di proprietà del club ucraino è sul taccuino dei dirigenti della Viola che ci stanno provando seriamente con un’offerta ufficiale.DonetskSul piatto, dunque, una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, mentre la richiesta è di circa 15 milioni, visto che il contratto del brasiliano scadrà nel 2025. La forbice tra domanda e richiesta non è ampia e il fatto che il direttore sportivo, Dario Srna, sia ufficialmente in vacanza in Italia può favorire la chiusura della trattativa, con un incontro che potrebbe avvenire già nelle prossime ore.garantisce pieno appoggio alla ...

