Finco | Codice degli appalti e Pnrr | tutelare le imprese specialistiche

Pubblicità

ilmessaggeroit : Finco: il nuovo codice dei contratti non discrimini le imprese specializzate -

Liberoquotidiano.it

... UPI, ANCI, ANPCI, Confcommercio, Confprofessioni, ANCE, OICE,, Fondazione Italia Digitale, ... COPIA LINK Facebook Twitter Google + Linkedin INCORPORA PLAYER SUL TUO SITOda incorporare sul ...122/2022, di iniziativa del vicepresidente Nicola(Lega/LV), primo firmatario, "Modifiche e ... 285, 'Nuovodella strada'". Il provvedimento " come ha spiegato il primo firmatario Dolfin - ... Finco: nella riforma del Codice degli appalti e nella gestione del Pnrr, tutela per le imprese specialistiche Una riforma del codice dei Contratti Pubblici che semplifichi le procedure ma non discrimini le imprese specializzate in opere, prodotti e servizi per costruzioni e manutenzioni: lo ...