Fedez ancora sotto accusa. Selvaggia Lucarelli senza freni: “Ostilità dei fan” (Di giovedì 16 giugno 2022) La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni è una delle più seguite in Italia. Il loro lavoro gli ha permesso di ottenere grandi riconoscimenti nel mondo dello spettacolo e del web. Inoltre, l’amore che li lega li ha trasformati in un vero e proprio fenomeno. Selvaggia Lucarelli, però, nonostante il loro successo, nelle ultime ore, ha deciso di tornare sull’argomento. Qualche giorno fa, aveva criticato aspramente Fedez per aver diffuso l’audio di una sua seduta dallo psicologo. Dopo la definizione di “narcisista”, il diretto interessato non aveva potuto fare a meno di risponderle a tono. Ad oggi, tramite una storia su Instagram, la giornalista ha provato a spiegare i motivi per cui sia così complicato muovere delle critiche alla coppia. Potrebbe interessarti: Love mi, il concerto benefico di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 giugno 2022) La coppia formata dae Chiara Ferragni è una delle più seguite in Italia. Il loro lavoro gli ha permesso di ottenere grandi riconoscimenti nel mondo dello spettacolo e del web. Inoltre, l’amore che li lega li ha trasformati in un vero e proprio fenomeno., però, nonostante il loro successo, nelle ultime ore, ha deciso di tornare sull’argomento. Qualche giorno fa, aveva criticato aspramenteper aver diffuso l’audio di una sua seduta dallo psicologo. Dopo la definizione di “narcisista”, il diretto interessato non aveva potuto fare a meno di risponderle a tono. Ad oggi, tramite una storia su Instagram, la giornalista ha provato a spiegare i motivi per cui sia così complicato muovere delle critiche alla coppia. Potrebbe interessarti: Love mi, il concerto benefico di ...

benedic7e : Qualcuno mi può dire se Fedez abbia detto effettivamente questa cosa e dove? La ragazza non mi ha ancora risposto.… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Andò a molestare anche Fedez che pensava che ancora fosse un politico. Invece non è più un politico ma ha la stessa arr… - IoTifoSpread : @Fab3Ros Ancora qui? Ma ti sei innamorato? Via dal mio profilo! Per quelli come te ci sono già Fedez e la Ferragni da seguire. - Moonlightshad1 : Andò a molestare anche Fedez che pensava che ancora fosse un politico. Invece non è più un politico ma ha la stessa… - KompagnaTeresa : Non capisco perché #Fedez non abbia ancora pubblicato un sex tape con la moglie per normalizzare il sesso tra coniugi #ferragnez -