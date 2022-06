F1, Ferrari vorrebbe sbloccare il quarto turbo a Montreal: Leclerc con 10 posizioni di penalità in griglia! (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il disastroso GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, si continua a discutere su cosa farà la Ferrari in vista dell’imminente appuntamento di Montreal (Canada). Non c’è tempo per pensare, infatti, dal momento che già in questo weekend (17-19 giugno) si correrà. La scuderia di Maranello ha delle decisioni da prendere in fatto di power unit. Come è noto, il monegasco Charles Leclerc è stato costretto al ritiro a Baku per le rotture del motore endotermico e del turbo e di conseguenza i tecnici di Maranello debbono fare le loro valutazioni in vista del fine-settimana canadese. Stando a quanto riportato su Motorsport.com, il team del Cavallino Rampante sembrerebbe intenzionato a usare il quarto turbo stagionale sulla F1-75 del monegasco e dunque portarlo a scontare ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il disastroso GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, si continua a discutere su cosa farà lain vista dell’imminente appuntamento di(Canada). Non c’è tempo per pensare, infatti, dal momento che già in questo weekend (17-19 giugno) si correrà. La scuderia di Maranello ha delle decisioni da prendere in fatto di power unit. Come è noto, il monegasco Charlesè stato costretto al ritiro a Baku per le rotture del motore endotermico e dele di conseguenza i tecnici di Maranello debbono fare le loro valutazioni in vista del fine-settimana canadese. Stando a quanto riportato su Motorsport.com, il team del Cavallino Rampante sembrerebbe intenzionato a usare ilstagionale sulla F1-75 del monegasco e dunque portarlo a scontare ...

ho_preso_vento : @sempre_f3de Se Filippo Ferrari ti conoscesse, ti abbraccerebbe e ti vorrebbe un sacco bene?????? - Seby_5_ : Fosse vero, considerato che già dall'inizio la Ferrari aveva programmato di usare 4 PU invece che 3, quindi 5 gare… - ma_io_boh_ : @GiGiglio99 Come pilota è ancora il migliore secondo me, ma quest'anno il gap tra le auto è troppo. Da parte sua s… - BriManuela : Si può criticare o meno ma in Ferrari ci vorrebbe un Toto piuttosto che un Totò. #AzerbaijanGP #F1 - ffafanculo : Leclerc nell'intervista vorrebbe insultare tutto il mondo Ferrari ma si trattiene -