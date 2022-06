Draghi, Macron e Scholz a Kiev: oggi incontrano Zelensky. Draghi a Irpin: «Avete il mondo dalla vostra parte» (Di giovedì 16 giugno 2022) Partiti la sera in treno, con misure di sicurezza altissime, oggi incontrano Zelensky. Il ruolo inedito dell’Italia Il governo ucraino: «Non venite a proporci Minsk 3» Leggi su corriere (Di giovedì 16 giugno 2022) Partiti la sera in treno, con misure di sicurezza altissime,. Il ruolo inedito dell’Italia Il governo ucraino: «Non venite a proporci Minsk 3»

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - borghi_claudio : Caravaggio 2.0 (Giusto anche il titolo e i ruoli) #Draghi #Macron #Scholz - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - ZettiGiuliano : RT @lucianocapone: Questa foto non conta per l'Italia solo perché in altri tempi ci sarebbero stati solo Macron e Scholz, ma perché Draghi… - FatimaCurzio : RT @Gianl1974: Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il pre… -