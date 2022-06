Doc: Luca Argentero viene sostituito, tutti i dettagli (Di giovedì 16 giugno 2022) Doc, Luca Argentero viene sostituito: tutti i dettagli, ecco perché l’amato attore sembra destinato a non esserci più. Doc – Nelle tue mani è ormai una delle serie di punta del palinsesto Rai; con le prime due stagioni ha realizzato ascolti da record conquistando una gran fetta di pubblico. Visto il successo avuto, affrontando tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 16 giugno 2022) Doc,, ecco perché l’amato attore sembra destinato a non esserci più. Doc – Nelle tue mani è ormai una delle serie di punta del palinsesto Rai; con le prime due stagioni ha realizzato ascolti da record conquistando una gran fetta di pubblico. Visto il successo avuto, affrontando tra L'articolo proda Leggilo.org.

Pubblicità

Smile_Giulia23 : RT @tuttopuntotv: Doc – Nelle tue mani sbarca in America e Luca Argentero lancia una sfida #DocNelleTueMani #docnelletuemani3 @Lucaargenter… - infoitcultura : Doc – Nelle tue mani sbarca in America e Luca Argentero lancia una sfida - tuttopuntotv : Doc – Nelle tue mani sbarca in America e Luca Argentero lancia una sfida #DocNelleTueMani #docnelletuemani3… - FQMagazineit : Doc – Nelle tue mani arriva in America: “Matthew McConaughey potrebbe essere l’Andrea Fanti americano, al posto di… - IsaeChia : #Docnelletuemani sbarca in America e ad interpretare il ruolo di Luca Argentero potrebbe essere una star di Hollywo… -