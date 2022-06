Covid, Gimbe: "La curva si inverte, casi e morti in rialzo" - Sileri: "Iniziata l'ondata estiva ma è tutto sotto controllo" (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo il sottosegretario alla Salute 'siamo di fronte a una variante più diffusiva che però non sta creando problemi negli ospedali' e soprattutto 'la maggior parte della popolazione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo ilsegretario alla Salute 'siamo di fronte a una variante più diffusiva che però non sta creando problemi negli ospedali' e soprat'la maggior parte della popolazione è ...

