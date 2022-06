(Di giovedì 16 giugno 2022) 'It's All About 18', conta solo il 18° titolo, è uno degli slogan più usati per la campagna playoff, ben impresso davanti all'ingresso sud che il TD Garden condivide con North Station, una delle ...

... uno dei punti di riferimento del turismo locale, c'è la statua del leggendario Red Auerbach, l'artefice prima in panchina e poi dietro la scrivania di un lungo elenco di successi targati: ...Un primo assalto ospite respinto daicon i punti portati in cascina da White, Brown e Smart ...volo sulle ali di un Curry scatenato nonostante i quattro falli sul groppone e capace di... Orgoglio Celtics: a spingere Boston c'è tutta la città. Il tifo di casa un fattore per fermare i Warriors I Boston Celtics cedono in gara 5 ai colpi dei Golden State Warriors, sferrati soprattutto dalla ‘periferia’ della squadra. Wiggins e Gary Payton sono stati i mattatori della partita, rispettivamente ...Boston (Stati Uniti), 9 giugno 2022 – I Boston Celtics confermano la regola non scritta che in questi playoff li ha visti sempre vincenti dopo una sconfitta e, alla prima di queste Finals NBA al Bosto ...