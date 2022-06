Cavalla distrutta per la morte del suo puledro – guardate quando incontra questo orfano

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 16 giugno 2022) Unadi nome Queen Uniek eraper la perdita del suo. Ma la sua padrona Yvonne ha trovato il modo di farle passare il dispiacere. Le mamme di ogni specie, proprio come quelle umane, desiderano il meglio per i loro piccoli. Noi desideriamo che vivano una vita piena e in salute e che si sentano sempre al sicuro e amati. Purtroppo però a volte ci sono delle complicazioni durante il parto. E quello che succede agli esseri umani sfortunatamente può succedere anche agli animali. LaQueen Uniek, di razza frisone e che vive in Olanda, era in attesa del suo primoha avuto inizio il parto, si è resa conto che qualcosa non andava. Era ansiosa, ansimava e vagava stressata all’interno del suo box. La sua padrona Yvonne era insieme a lei ...