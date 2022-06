(Di giovedì 16 giugno 2022) di ToniCi si abitua a tutto, anche alle guerre. O almeno alle guerre degli altri, in Siria o nello Yemen. Questa è anche un po’ nostra, perché ci tocca nel portafogli, oltre che nei sentimenti, e perché siamo cittadini di un paese che, con l’invio di armi, è inevitabilmente parte in causa. Eppure ci si abitua lo stesso, e lo sdegno di quella gelida fine di febbraio si stempera davanti all’estate, e ai suoi riti inevitabili. Nella informazione, l’scivola verso titoli meno cubitali. Un po’ è la ripetitività delle notizie – le storie richiedono colpi di scena – un po’ è che le notizie imbarazzano, perché raccontano una storia diversa. Non è più l’eroismo, non è più la distribuzione di armi ai civili, non è neppure più l’esodo biblico. È Kiev che chiede ai suoi, al fronte, di tenere duro, a costo di grandi perdite, e con il rischio di ...

Pubblicità

ale_dibattista : Appena finito di registrare il podcast #ostinatiecontrari con Ilaria Cucchi. Trovate gli altri podcast (Zeman, Mari… - evelynbani : RT @NicolaPorro: ?? #Capuozzo torna a parlare della guerra. E rivela: 'Ecco quale è la strategia di #Zelensky' ?? - chicco_1990 : RT @NicolaPorro: ?? #Capuozzo torna a parlare della guerra. E rivela: 'Ecco quale è la strategia di #Zelensky' ?? - NicolaPorro : ?? #Capuozzo torna a parlare della guerra. E rivela: 'Ecco quale è la strategia di #Zelensky' ?? - Johnnydraws_art : RT @imbenjio: Rt per passare gli esami grazie ad Assunta Capuozzo ?? -

Nicola Porro

utenti hanno cominciato così a chiedersi chi sia Assuntae, dalle informazioni raccolte, pare che la vera storia della donna non sia affatto comica. Tutto ciò che sta circolando sulla ...Assunta, chi è e perchè è diventata virale su Tik Tok/ La vera storia... L'influencer però ... Amici 21, Albe il nuovo Ep il 17 giugno/ "Sono emozionato di più perin - store" Capuozzo: “Gli Usa ora temono una Caporetto ucraina” Se vi è capitato di dare un’occhiata alle tendenze su Twitter in questi giorni o “nei per te” di TikTok vi sarà sicuramente apparso, anche per caso, di imbattervi in questo nome: Assunta Capuozzo. In ...Con la Capuozzo sarebbero rimasti i due figli minori ... mesi in punizione senza poter andare a scuola costretta a pulire casa e cucinare per la mamma e gli zii. La sorella Jo, quindi avrebbe chiamato ...