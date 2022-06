Can Yaman colpisce ancora: splendida notizia per l’amatissimo attore (Di giovedì 16 giugno 2022) Can Yaman, l’amatissimo attore lascia tutti di stucco: la splendida notizia fa letteralmente impazzire i fan, cosa è successo Uno sconfinato successo quello che ha ottenuto nel Bel Paese, Can Yaman ha conquistato il pubblico di tutta Italia ed oltre mondo come attore protagonista nella soap Better Sweet-Ingredienti d’amore e Daydreamer insieme alla bellissima Demet L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 16 giugno 2022) Canlascia tutti di stucco: lafa letteralmente impazzire i fan, cosa è successo Uno sconfinato successo quello che ha ottenuto nel Bel Paese, Canha conquistato il pubblico di tutta Italia ed oltre mondo comeprotagonista nella soap Better Sweet-Ingredienti d’amore e Daydreamer insieme alla bellissima Demet L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

SusyMely1 : RT @ConcyZinno: #Repost @CY_mybreath `Papá cos'è la perfezione? Can Yamam figliolo,Can Yaman!´ #CanYaman - AvanziniMonica : RT @ConcyZinno: #Repost @CY_mybreath `Papá cos'è la perfezione? Can Yamam figliolo,Can Yaman!´ #CanYaman - UnitedYaman : Can Yaman e' il testimonial ideale per qualsiasi brand: gli spot diventano subito ' cult' grazie alla sua presenza… - silvia729199411 : @Annalis54505413 @megghie73 Io spero trovi una donna che lo ami e lo rispetti non perché è Can Yaman e basta,ma rie… - Angela18536715 : RT @ConcyZinno: #Repost @CY_mybreath `Papá cos'è la perfezione? Can Yamam figliolo,Can Yaman!´ #CanYaman -