Calciomercato Serie A | De Sciglio rinnova con la Juventus

De Sciglio rinnova con la Juventus: la durata del nuovo contratto Mattia De Sciglio e la Juventus proseguono la propria avventura insieme. Il difensore di Allegri ha infatti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Venezia, Poggi spiega l'addio: 'Non c'erano rispetto e sincerità, ho preferito l'amicizia con Collauto' Commenta per primo Bandiera del Venezia, prima in campo poi da dirigente, Paolo Poggi ha deciso di lasciare il club dopo la retrocessione in Serie B. I motivi li ha spiegati l'ex attaccante: 'I motivi delle mie dimissioni sono stati più di uno, tra i quali c'è anche l'esonero di Collauto. Mattia ha fatto un ottimo lavoro che si aggiunge ai ... Il Genoa e una rosa... extralarge: sono 81 i giocatori sotto contratto Commenta per primo Ottantuno giocatori in rosa. Nessun errore di calcolo, è la situazione attuale del Genoa appena retrocesso in Serie B. Prima di pensare al prossimo campionato cadetto, da affrontare con la testa alla promozione in A, i dirigenti del Grifone si troveranno a dover sfoltire una rosa ampia, difficile da gestire. ... Sky Sport TuttoBari - Attacco, Moncini favorito. Quasi fatta per due under A giugno il calciomercato fatica a decollare ma il Bari sta cercando ... tuttavia le contrattazioni stanno incontrando una serie di difficoltà e resistenze, con poche aperture da parte dei club ... La Serie A è già un ricordo: due squadre se lo contendono Allo stesso tempo ci sono alcuni calciatori pronti a lasciare la Capitale, uno di questi è Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano non ha trovato l’accordo per il rinnovo e sarà libero di scegliere ... Commenta per primo Bandiera del Venezia, prima in campo poi da dirigente, Paolo Poggi ha deciso di lasciare il club dopo la retrocessione inB. I motivi li ha spiegati l'ex attaccante: 'I motivi delle mie dimissioni sono stati più di uno, tra i quali c'è anche l'esonero di Collauto. Mattia ha fatto un ottimo lavoro che si aggiunge ai ...Commenta per primo Ottantuno giocatori in rosa. Nessun errore di calcolo, è la situazione attuale del Genoa appena retrocesso inB. Prima di pensare al prossimo campionato cadetto, da affrontare con la testa alla promozione in A, i dirigenti del Grifone si troveranno a dover sfoltire una rosa ampia, difficile da gestire. ... Serie A, gli acquisti ufficiali del calciomercato 2022 A giugno il calciomercato fatica a decollare ma il Bari sta cercando ... tuttavia le contrattazioni stanno incontrando una serie di difficoltà e resistenze, con poche aperture da parte dei club ...Allo stesso tempo ci sono alcuni calciatori pronti a lasciare la Capitale, uno di questi è Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano non ha trovato l’accordo per il rinnovo e sarà libero di scegliere ...