Boccone amaro per McDonald's: sborsati 1,25 mld per far pace con il fisco (Di giovedì 16 giugno 2022) Boccone amaro per McDonald’s. Il leader assoluto del fast-food ha accettato di sborsare ben 1,25 miliardi di euro in Francia per evitare procedimenti penali per evasione fiscale. I fatti, secondo un accordo convalidato dal presidente del Tribunale di Parigi Stephane Noel, risalirebbero tra il 2009 e il 2020. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 giugno 2022)per’s. Il leader assoluto del fast-food ha accettato di sborsare ben 1,25 miliardi di euro in Francia per evitare procedimenti penali per evasione fiscale. I fatti, secondo un accordo convalidato dal presidente del Tribunale di Parigi Stephane Noel, risalirebbero tra il 2009 e il 2020. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

omarsivori : Francia, McDonald's manda giù un boccone amaroSborsati 1,25 miliardi per riconciliarsi col fisco - Affaritaliani : Francia, boccone amaro per McDonald's: sborsati 1,25 mld per la pace col fisco - juscogens4 : -biden dice che putin è un macellaio e sostiene zelensky con miliardi -bergoglio dice che tra zelensky e putin non… - Dema1De : @sbronzocrypto Se come si vocifera hakimi realmente ha chiesto la cessione, sarebbe l’unica cosa che potrebbe alleg… - AlienoGentile : Il mercato ha ormai preso atto che i tassi arriveranno a 3,25% per fine anno, l'orizzonte del miglioramento conta p… -