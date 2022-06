Baricitinib, il farmaco contro l’alopecia approvato dalla Fda americana (Di giovedì 16 giugno 2022) Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un farmaco per trattare l’alopecia areata, malattia autoimmune che in molti casi causa perdita totale dei capelli e degli altri peli del corpo. Spesso si manifesta a chiazze e interessa anche la peluria di naso e orecchie, oltre a ciglia e sopracciglia. Il nome è “Baricitinib”, un medicinale prodotto da Eli Lilly contro l’artrite reumatoide. A certificare la sua efficacia due studi clinici pubblicati lo scorso mese sul New England Journal of Medicine, che hanno coinvolto 1.200 pazienti con alopecia areata grave. I partecipanti sono stati divisi in tre diversi gruppi: un gruppo placebo, un gruppo che ha ricevuto una dose di due milligrammi ogni giorno e un gruppo a cui è stata somministrata una dose di quattro milligrammi ogni giorno. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) haunper trattareareata, malattia autoimmune che in molti casi causa perdita totale dei capelli e degli altri peli del corpo. Spesso si manifesta a chiazze e interessa anche la peluria di naso e orecchie, oltre a ciglia e sopracciglia. Il nome è “”, un medicinale prodotto da Eli Lillyl’artrite reumatoide. A certificare la sua efficacia due studi clinici pubblicati lo scorso mese sul New England Journal of Medicine, che hanno coinvolto 1.200 pazienti con alopecia areata grave. I partecipanti sono stati divisi in tre diversi gruppi: un gruppo placebo, un gruppo che ha ricevuto una dose di due milligrammi ogni giorno e un gruppo a cui è stata somministrata una dose di quattro milligrammi ogni giorno. ...

