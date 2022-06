ATA precari: oltre 66 mila nel 2020/21, 53mila sono donne. Numeri quasi raddoppiati con la pandemia. DATI per provincia (Di giovedì 16 giugno 2022) Numeri sul precariato del personale ATA tragici: i DATI resi pubblici dal ministero dell'Istruzione scattano una fotografia dell'andamento dei supplenti ATA dall'anno scolastico 2015/16 fino al 2020/21 per sesso e per provincia. Ciò che emerge è un quasi raddoppio dei precari dall'anno 2019/20 a quello successivo, complice probabilmente anche la pandemia con le assunzioni Covid, contratti di supplenza brevi fino al max termine delle lezioni L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022)sulato del personale ATA tragici: iresi pubblici dal ministero dell'Istruzione scattano una fotografia dell'andamento dei supplenti ATA dall'anno scolastico 2015/16 fino al/21 per sesso e per. Ciò che emerge è unraddoppio deidall'anno 2019/20 a quello successivo, complice probabilmente anche lacon le assunzioni Covid, contratti di supplenza brevi fino al max termine delle lezioni L'articolo .

