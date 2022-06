“Altre persone”. Omicidio Elena Del Pozzo, dubbi sulla confessione: il sospetto degli inquirenti (Di giovedì 16 giugno 2022) Elena Del Pozzo e il mistero dell’arma del delitto. Continuano le indagini sull’Omicidio della bambina trovata senza vita dopo la notizia – risultata poi falsa – del rapimento avvenuto il 23 giugno mentre tornava a casa insieme alla madre. Proprio Martina Patti ha confessato che la piccola non è stata rapita “da una banda di tre uomini incappucciati”, come aveva denunciato lei stessa. Nella serata del 13 giugno la donna, 23 anni, ha confessato nel corso dell’interrogatorio, ma non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. “Non ero in me”, ha spiegato ai carabinieri, portati dalla donna sul posto in cui aveva sotterrato la figlia, avvolta in cinque sacchi di plastica nera, in un campo a 200 metri da casa. Elena Del Pozzo e il mistero dell’arma del delitto: “Coltello ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)Dele il mistero dell’arma del delitto. Continuano le indagini sull’della bambina trovata senza vita dopo la notizia – risultata poi falsa – del rapimento avvenuto il 23 giugno mentre tornava a casa insieme alla madre. Proprio Martina Patti ha confessato che la piccola non è stata rapita “da una banda di tre uomini incappucciati”, come aveva denunciato lei stessa. Nella serata del 13 giugno la donna, 23 anni, ha confessato nel corso dell’interrogatorio, ma non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. “Non ero in me”, ha spiegato ai carabinieri, portati dalla donna sul posto in cui aveva sotterrato la figlia, avvolta in cinque sacchi di plastica nera, in un campo a 200 metri da casa.Dele il mistero dell’arma del delitto: “Coltello ...

