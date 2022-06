Al via il cammino dei parchi verso Bergamo-Brescia 2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) Bergamo. Prende il via questo fine settimana, con un convegno e una visita guidata, il cammino dei parchi periurbani verso BG-BS 2023, iniziativa inserita nel percorso di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 che si svilupperà nel biennio 2022-2023, promosso da Parco Regionale dei Colli di Bergamo e dal Plis delle Colline di Brescia in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio ‘L. Pagani’- Università degli Studi di Bergamo. L’obiettivo è promuovere un percorso di riflessione culturale, azione e coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali attorno al ruolo dei parchi di cintura periurbana e dei loro territori, come ‘laboratori’ di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022). Prende il via questo fine settimana, con un convegno e una visita guidata, ildeiperiurbaniBG-BS, iniziativa inserita nel percorso diCapitale della Culturache si svilupperà nel biennio 2022-, promosso da Parco Regionale dei Colli die dal Plis delle Colline diin collaborazione con il Centro Studi sul Territorio ‘L. Pagani’- Università degli Studi di. L’obiettivo è promuovere un percorso di riflessione culturale, azione e coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali attorno al ruolo deidi cintura periurbana e dei loro territori, come ‘laboratori’ di ...

