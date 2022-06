Al Bano torna a parlare di Romina Power e gela tutti: “Lei è una…” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il noto cantautore Al Bano Carrisi torna a parlare di Romina Power e del rapporto che ha con la madre di 4 dei suoi 6 figli. Ecco come ha definito la donna durante un’intervista rilasciata nel salotto della Toffanin. Il famoso cantante Al Bano, si confessa ai microfoni di Silvia Toffanin durante un’ospitata a Verissimo, il rotocalco principe di Canale 5, che accoglie (e raccoglie) i racconti cuore in mano dei vip. Per quanto concerne l’ugola d’oro di Cellino San Marco, i fan sono a conoscenza dei sui successi canori ma anche di molti aspetti della sua vita privata. Il matrimonio con Romina Power ed i 4 figli avuti da lei, la scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans a 23 anni, la separazione dalla coniuge e la nuova vita accanto a Loredana Lecciso, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 giugno 2022) Il noto cantautore AlCarrisidie del rapporto che ha con la madre di 4 dei suoi 6 figli. Ecco come ha definito la donna durante un’intervista rilasciata nel salotto della Toffanin. Il famoso cantante Al, si confessa ai microfoni di Silvia Toffanin durante un’ospitata a Verissimo, il rotocalco principe di Canale 5, che accoglie (e raccoglie) i racconti cuore in mano dei vip. Per quanto concerne l’ugola d’oro di Cellino San Marco, i fan sono a conoscenza dei sui successi canori ma anche di molti aspetti della sua vita privata. Il matrimonio coned i 4 figli avuti da lei, la scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans a 23 anni, la separazione dalla coniuge e la nuova vita accanto a Loredana Lecciso, ...

