AEW | Chris Jericho salva la chioma grazie a Sammy Guevara La Jericho Appreciation Society si allarga

(Di giovedì 16 giugno 2022) Stanotte la puntata speciale di Dynamite, denominata Road Rager, si è aperta con l’atteso Hair vs Hair match trae Ortiz. Una sorta di antipasto in attesa del Blood & Guts match che ci sarà tra la JAS e Kingston, Santana & Ortiz e il BCC e si terrà tra due settimane a Dynamite. Fuego del Sol? No, Spanish God!è arrivato sul ring accompagnato dall’intera, ad accompagnare Ortiz ci ha invece pensato Eddie Kingston. Presente a bordo ring una sedia da barbiere e anche il barbiere pronto a rasare i capelli allo sconfitto. Ortiz è partito subito forte, carico di rabbia verso l’ex compagno dell’Inner Circle. Inevitabilmente ad un certo punto del match è scoppiata la rissa a ...

Women's Championship : Thunder Rosa (C) batte Serena Debb Match molto tecnico e valido che ha ... Nel finale Eddie Kingston ha tentato di dare letteralmente fuoco aJericho, venendo fermato ...I risultati diRevolution 2022 Eddie Kingston batteJericho Dopo gli accesi scontri verbali delle scorse settimane, Eddie Kingston è riuscito in un'impresa apparentemente impossibile: ... Chris Jericho ha sconfitto Ortiz a AEW Road Rager Stanotte la puntata speciale di Dynamite, denominata Road Rager, si è aperta con l’atteso Hair vs Hair match tra Chris Jericho e Ortiz. Una sorta di antipasto in attesa del Blood & Guts match che ci ...Negli ultimi mesi abbiamo visto Chris Jericho, atleta ormai leggendario dei ring della All Elite Wrestling, con un grandissimo passato in WWE e WCW, tornare in una forma fisica eccezionale, dopo aver ...