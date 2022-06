Udine | uccide la moglie a coltellate | fermato**

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Udine, 15 giu. - (Adnkronos) -lae poi tenta la fuga, fermato dai Carabinieri. E' accaduto a Codroipo, in provincia di Udine, dove un uomo di 45 anni, la notte scorsa, ha ucciso ladi 40 un casa dove vi sarebbero stati anche i figli che dormivano. Sono intervenuti i Carabinieri di Codroipo che hanno individuato l'uomo in una zona di campagna.

