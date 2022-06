Ucraina, la provocazione di Medvedev: «Siete sicuri che esisterà ancora tra due anni?» (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esisterà ancora sulle mappe mondiali?». È questo il dubbio insinuato dal vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev che ha commentato così sul suo canale Telegram la notizia che Kiev sta cercando di assicurarsi forniture di gas per il prossimo inverno con un possibile accordo sul modello ‘Lend-Lease‘ con gli Usa. Kiev ha intenzione di pagare le consegne in due anni, una volta che la produzione interna di gas verrà aumentata. «Solo una domanda», ha scritto l’ex premier, «chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esisterà ancora sulle mappe mondiali?. E questo», ha concluso, «nonostante gli americani abbiano investito così tanto nel loro progetto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Chi ha detto che tra duel’sulle mappe mondiali?». È questo il dubbio insinuato dal vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitryche ha commentato così sul suo canale Telegram la notizia che Kiev sta cercando di assicurarsi forniture di gas per il prossimo inverno con un possibile accordo sul modello ‘Lend-Lease‘ con gli Usa. Kiev ha intenzione di pagare le consegne in due, una volta che la produzione interna di gas verrà aumentata. «Solo una domanda», ha scritto l’ex premier, «chi ha detto che tra duel’sulle mappe mondiali?. E questo», ha concluso, «nonostante gli americani abbiano investito così tanto nel loro progetto ...

RiccardoRoscill : @SkyTG24 Non è una provocazione, è la verità. Gia adesso non è più la stessa Ucraina, senza Dombas, Lungansk e la C… - Open_gol : L’ex premier e vicepresidente del consiglio di sicurezza: gli americani hanno investito tanto nel loro progetto ant… - GiovyDean : Provocazione di #Medvedev: 'chi ha detto che fra due anni l'#Ucraina esisterà ancora?'. Se è per questo avrei dubbi… - simsavit : Ennesima provocazione. Dmitry #Medvedev su Telegram: 'Chi ha detto che l'#Ucraina esisterà sulla mappa del mondo tr… - emastro66 : @GiovaQuez Beh scusa, se l'Ucraina é Russia, e la Moldavia, che confina con l'Ucraina, vuole entrare nella NATO, no… -