Tor Vergata, primo intervento rene con gruppo sanguigno diverso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – È stato effettuato nelle scorse settimane il primo trapianto di rene da donatore vivente AB0 incompatibile al Policlinico Tor Vergata di Roma. La paziente, dopo più di un mese dall’intervento, sta sperimentando un ottimo decorso post-operatorio con una normale funzionalità dell’organo trapiantato. “Voglio ringraziare tutta le equipe della UOC di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti, da me diretta, composta da chirurghi, nefrologi, anestesisti, psicologi ed infermieri, per la stretta collaborazione con il coordinamento infermieristico dei Trapianti e gli infermieri di sala operatoria, e la UOSD Medicina Trasfusionale, diretta dal prof. Adorno, che ha reso possibile eseguire un trapianto di rene da donatore vivente tra due soggetti di gruppo sanguigno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – È stato effettuato nelle scorse settimane iltrapianto dida donatore vivente AB0 incompatibile al Policlinico Tordi Roma. La paziente, dopo più di un mese dall’, sta sperimentando un ottimo decorso post-operatorio con una normale funzionalità dell’organo trapiantato. “Voglio ringraziare tutta le equipe della UOC di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti, da me diretta, composta da chirurghi, nefrologi, anestesisti, psicologi ed infermieri, per la stretta collaborazione con il coordinamento infermieristico dei Trapianti e gli infermieri di sala operatoria, e la UOSD Medicina Trasfusionale, diretta dal prof. Adorno, che ha reso possibile eseguire un trapianto dida donatore vivente tra due soggetti di...

