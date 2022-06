“Sei una cag*a grassa non puoi cavalcare” | la denuncia Remi Bader cacciata dal ranch

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La TikToker statunitense, che sul social si impegna per divulgare messaggi sul body positive, hato con un filmato un dipendente del Deep Hollowa Montauk, New York, che le aveva fatto body shaming sui social., 26 anni, ha più di 2 milioni di followers su TikTok, e stava partecipando a un viaggio per influencer organizzato dall’azienda di Jon Bongiovi e suo figlio Jesse Bongiovi, la Hampton Water Wine, al Deep Hallowquando è stata allontanata a causa del suo peso. La ragazza hato su TikTok la sua esperienza dopo essere statadal Deep Hollow“perché peso più di 240 (108 kg)“. Dopo ladi, un dipendente del ...