(Di mercoledì 15 giugno 2022) Presentato il WTA 125k in programma dal 4 all’11 settembre sui campi in terra del Circolo del Tennis di via Martinez: si tratta del terzo torneo italiano per importanza dopo gli Internazionali BNL di Roma e il Palermo Ladies Open. Il vice-presidente della FIT Alvisi: "Ulteriore conferma di come il tennis italiano si voglia affermare dal punto di vista organizzativo e sportivo"