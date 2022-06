Perché Francesco non ama Cl? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Verrebbe da sospettare che Comunione e Liberazione sia andata “ad abbaiare alla porta del Vaticano”, per usare lo slang colorito di Francesco, almeno a stare al durissimo tono, quasi minaccioso, con cui il segretario del dicastero Pro laici, famiglia et vita – il cardinale Kevin Farrell – ha usato in una lettera, ultima per ora di un secco carteggio, indirizzata a Davide Prosperi: da un anno “presidente ad interim” di Cl e ora confermato, scrive Farrell, per “l’utilità che il suo mandato si protragga per un quinquennio”. Una vicenda che rischia di far esplodere (o commissariare?) un movimento importante nella società e nella Chiesa; ma anche di gettare qualche sospetto di un atteggiamento troppo matrigno del papato misericordioso. La vicenda. Un anno fa un testo del dicastero (che non riguardava solo Cl) ha imposto le dimissioni dopo cinque anni a chi guida i ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Verrebbe da sospettare che Comunione e Liberazione sia andata “ad abbaiare alla porta del Vaticano”, per usare lo slang colorito di, almeno a stare al durissimo tono, quasi minaccioso, con cui il segretario del dicastero Pro laici, famiglia et vita – il cardinale Kevin Farrell – ha usato in una lettera, ultima per ora di un secco carteggio, indirizzata a Davide Prosperi: da un anno “presidente ad interim” di Cl e ora confermato, scrive Farrell, per “l’utilità che il suo mandato si protragga per un quinquennio”. Una vicenda che rischia di far esplodere (o commissariare?) un movimento importante nella società e nella Chiesa; ma anche di gettare qualche sospetto di un atteggiamento troppo matrigno del papato misericordioso. La vicenda. Un anno fa un testo del dicastero (che non riguardava solo Cl) ha imposto le dimissioni dopo cinque anni a chi guida i ...

