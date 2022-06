Papa Francesco: "Noi vecchi abbiamo limiti, anch'io cammino con il bastone" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per il Pontefice, che ha parlato in piazza San Pietro, la malattia pesa sull'anziano in modo diverso e nuovo rispetto a quando si è giovani o adulti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per il Pontefice, che ha parlato in piazza San Pietro, la malattia pesa sull'anziano in modo diverso e nuovo rispetto a quando si è giovani o adulti

Pubblicità

HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Sono contrario a distinguere fra buoni e cattivi, la Nato sapeva di provocare Putin' - antoniospadaro : Quello che sta succedendo ora in #Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra se… - martaottaviani : Come sempre, le parole di Papa Francesco vanno rilette 5, 10 volte, per capirle in tutta la loro complessità. Ricor… - toxstorm : RT @VivoLibera: Papa Francesco distrugge la narrazione fake di tutto il nostro letamaio filonazista dell'informazione: 'La NATO sapeva di p… - monikindaaaa : RT @BelpietroTweet: Il Pontefice rivela: un capo di Stato mi mise in guardia a fine ’21 sulla Nato che avrebbe contribuito al conflitto. Po… -