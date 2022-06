Omicidio a Napoli | figlio 17enne uccide la mamma in via San Giovanni Maggiore

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un ragazzo di 17 anni ha ucciso laquesta sera a. Il fatto è accaduto in via Rampe San, nel centro della città. La vittima ha 61...

Pubblicità

comunichiamo : Omicidio a Mezzocannone, uccide la mamma a coltellate #Cronaca #CronacaNera #CronacaNapoli #omicidio #Napoli - NapoliToday : #Cronaca #Porto Orrore nel cuore di Napoli, litiga con sua madre e la uccide: fermato dalla polizia… - anteprima24 : ** #Tragedia a ##Napoli: #17enne uccide la #Madre a coltellate ** - mattinodinapoli : Omicidio a Napoli, figlio uccide la mamma in piazza San Domenico Maggiore - occhio_notizie : Per entrambi gli imputati è stata esclusa l'aggravante mafiosa. Maria Carfora, mamma della vittima, è stata allonta… -

Tragedia nel cuore di: un uomo ha ucciso la mamma in piazza San Domenico Maggiore.Poi l', e le parole della madre riprese da Tgcom24: 'Quando ho colpito Elena avevo una ... scomparsa all'età di tre anni, 26 anni fa, dal Monte Faito (). Nel precedente appuntamento con ...L’episodio è accaduto nei pressi di piazza San Domenico Maggiore a Napoli. La vittima è la moglie di un noto medico che vive in zona. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno fermato il ...Quel che è certo, per il momento, è che nel cuore del centro storico di Napoli, tra via Mezzocannone ... L’autore del gesto omicida sarebbe il figlio. Sul posto personale del 118 e delle ...