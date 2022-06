Napoli, ADL su Luis Alberto: ipotesi scambio con Mario Rui (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Napoli sta lavorando duramente per il mercato estivo e per imporsi nel prossimo campionato e Champions League. Aurelio De Laurentiis, secondo Repubblica, avrebbe puntato Luis Alberto. Vediamo le ultime news su questa ipotetica trattativa. scambio con Mario Rui Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente del Napoli avrebbe pensato ad uno scambio con Mario L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilsta lavorando duramente per il mercato estivo e per imporsi nel prossimo campionato e Champions League. Aurelio De Laurentiis, secondo Repubblica, avrebbe puntato. Vediamo le ultime news su questa ipotetica trattativa.conRui Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente delavrebbe pensato ad unoconL'articolo

Pubblicità

luciana_morgera : @IFTVofficial Quella di ADL è solo tattica per abbassare i costi.Mertens resta a Napoli. - Mike_Bkz : @robypec75 @Salvat1997 Infatti meglio ADL che ha 3.5 milioni di debiti con il comune di Napoli che quindi non sta d… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mertens-Napoli, non è ancora finita: ADL spera in uno sconto dell'attaccante - enzo_barletta : RT @lucacerchione: “#Adl presenta ‘le barzellette’ Critichi i giocatori per il vil danaro ma i conti in banca parlano chiaro: tu sei un lur… - infoitsport : CorSport - Osimhen non si sente vincolato al Napoli. Per ADL non è incedibile: la reazione all'ultima intervista -