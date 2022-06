Milano | disarmano donna con un coltello in mano | ragazzo lancia uno skateboard contro gli agenti

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Due persone, unae un giovane, sono stati arrestati in piazza Duca D’Aosta di fronte alla Stazione Centrale di. Glisono prima intervenuti per bloccare e disarmare lache si aggirava “minacciosa” con unin. Durante le operazioni di fermo un giovane hato unogli, colpendone uno sulla testa. La scena è stata filmata e condivisa sui social L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo afferma Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Fsp della Polizia di Stato, commentando l'episodio avvenuto questo pomeriggio nei pressi della Stazione Centrale di. 'E' veramente ...Lo afferma Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Fsp della Polizia di Stato, commentando l'episodio avvenuto questo pomeriggio nei pressi della Stazione Centrale di. "E' veramente ...Nonché, ovviamente, è indispensabile stabilire pene più severe per chi aggredisce i poliziotti, per una chiara e non ambigua presa di posizione dello Stato. Sempre di più, sempre peggio, sempre più in ...Chiamati per una rissa nel piazzale della stazione Centrale, i poliziotti sono stati vittima del lancio di uno skateboard mentre disarmavano una persona ...