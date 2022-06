Le dure lezioni che servono - Sport - quotidiano.net

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Paolo Grilli Nella quasi impronunciabile Monchengladbach, l'Italia di Mancini non riesce a leggere e a reggere il gioco dei tedeschi e incappa in una battuta d'arresto brutale che contribuirà però a ...

Pubblicità

infoitsport : Le dure lezioni che servono -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Mi permetto di citare il mio nuovo libro, "di sogni", dove c'è un capitolo che si chiama ... Sono parolele mie, possono sembrare ciniche, ma credo sia la verità, piuttosto che offrire ...Paolo Grilli Nella quasi impronunciabile Monchengladbach, l'Italia di Mancini non riesce a leggere e a reggere il gioco dei tedeschi e incappa in una battuta d'arresto brutale che contribuirà però a ... Le dure lezioni che servono Nella quasi impronunciabile Monchengladbach, l’Italia di Mancini non riesce a leggere e a reggere il gioco dei tedeschi e incappa in una battuta d’arresto brutale che contribuirà però a farla crescere ...Disastroso passo indietro degli azzurri dopo le prime tre prove positive in Nations League. La Germania ha dominato una Nazionale svagata, superficiale e colpevole di sbagli che doveva e poteva evitar ...