Juve, torna di moda Dzeko (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Juventus ha rimesso nel mirino Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco può lasciare l'Inter con l'arrivo di Romelu Lukaku e... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lantus ha rimesso nel mirino Edin. L'attaccante bosniaco può lasciare l'Inter con l'arrivo di Romelu Lukaku e...

Pubblicità

forumJuventus : La Juve torna negli USA per la Soccer Champions Tour: affronterà Deportivo Guadalajara, Barça e Real ????… - CapitanFarris : RT @Grande__Jack80: La Juve ha ripreso Morata per due anni in prestito pagandolo 20 milioni e adesso torna all'Atletico, ripeto Morata. E c… - Grande__Jack80 : La Juve ha ripreso Morata per due anni in prestito pagandolo 20 milioni e adesso torna all'Atletico, ripeto Morata.… - ilariadituccio : RT @Nico__J10: Giornalisti italiani: #Pogba torna alla Juve -è sempre infortunato -le minestre riscaldate non vanno bene -non è più quel… - ilariadituccio : RT @EdoardoMecca1: E dopo 4 lunghe stagioni, finalmente la Juve torna ad avere un centrocampista di livello. #Pogback -