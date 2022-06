Il bar Covid di Pechino e la corsa cinese contro il virus (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo mesi di chiusura per il Covid-19, finalmente lo Shanghai Disney Resort e lo Shanghai Disneyland Hotel riapriranno giovedì 16 giugno. Ed è da alcuni giorni che il Wishing Star Park, il Blue Sky Boulevard e il World of Disney Store del resort hanno ripreso le operazioni, mentre Disneyland Shanghai e il Toy Story Hotel rimarranno ancora chiusi fino a nuovo avviso. Ma l’ingresso non sarà semplice come prima. Per accedere alle strutture, i visitatori dovranno presentare un codice QR sanitario verde di Shanghai e un referto negativo di un test molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti. Il resort ha spiegato che continuerà a seguire le linee guida delle autorità locali, tra cui la disinfezione dei locali e il distanziamento sociale. Dovrà essere indossata la mascherina, sia all’interno che all’esterno. Queste buone notizie dell’allentamento delle misure ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo mesi di chiusura per il-19, finalmente lo Shanghai Disney Resort e lo Shanghai Disneyland Hotel riapriranno giovedì 16 giugno. Ed è da alcuni giorni che il Wishing Star Park, il Blue Sky Boulevard e il World of Disney Store del resort hanno ripreso le operazioni, mentre Disneyland Shanghai e il Toy Story Hotel rimarranno ancora chiusi fino a nuovo avviso. Ma l’ingresso non sarà semplice come prima. Per accedere alle strutture, i visitatori dovranno presentare un codice QR sanitario verde di Shanghai e un referto negativo di un test molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti. Il resort ha spiegato che continuerà a seguire le linee guida delle autorità locali, tra cui la disinfezione dei locali e il distanziamento sociale. Dovrà essere indossata la mascherina, sia all’interno che all’esterno. Queste buone notizie dell’allentamento delle misure ...

