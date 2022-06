Ha ragione Cristina Comencini | l’Italia della Legge 194 non esiste più

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 giugno 2022), su Repubblica, ha scritto: “Le giovani donne di oggi dovrebbero imporre a gran voce, come un tempo la generazione precedente ha imposto la libertà sessuale, la loro libertà di essere madri, di desiderare un corpo anche per fare nascere un’altra, un altro”. A 44 anni dall’entrata in vigore194, mi pare un valido spunto di riflessione, immersi come siamo nel pieno dell’inverno demografico. Il legislatore si premurava di sottolineare che lo stato, mentre “garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore socialematernità e tutela la vita umana dal suo inizio”. Quel, per tanti e profondi aspetti, nonpiù. Nel 1968 su 100 matrimoni, 98 si celebravano in chiesa e nel 1978 i nati ...