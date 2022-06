Green Pass, decisione dell’Unione Europea: sarà valido fino al 30 giugno 2023 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Green Pass: l’Unione Europea ha raggiunto un accordo per prorogare di un altro anno la validità della certificazione verde. Importante decisione dell’Unione Europea sul Green Pass, la certificazione verde anti Covid 19. Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno infatti raggiunto un accordo per prorogare di un anno la validità del certificato, che sarebbe scaduto Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 giugno 2022): l’Unioneha raggiunto un accordo per prorogare di un altro anno la validità della certificazione verde. Importantesul, la certificazione verde anti Covid 19. Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno infatti raggiunto un accordo per prorogare di un anno la validità del certificato, che sarebbe scaduto

Pubblicità

Adnkronos : #Greenpass, arriva l'accordo #Ue: sarà prorogato fino a giugno 2023 come strumento utile contro il #Covid. - borghi_claudio : @Marcella_IsBack @talitak17197348 @Alexct9 @Pecjosef @dottorbarbieri @ladyonorato No. Sicuramente il governo Draghi… - borghi_claudio : @andreailmaso @S1973As Simpatico signore. Io sono uno dei 33 che ha votato contro al green pass per il lavoro. Vada… - CorsaroGim : RT @Carlo96446381: Caro Presidente @M_Fedriga il Green Pass entra in vigore il 15 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 si raggiunge il picco… - granletizia : Con quel che costa la vita oggi, se a settembre ricominciano con restrizioni e green pass vari, molti si faranno ar… -