Finalmente sarà possibile trasferire WhatsApp da Android ad iPhone, senza perdere nulla! (Di mercoledì 15 giugno 2022) sarà possibile Finalmentespostare le chat ed i file di WhatsApp da Android ad iOS. E lo stesso Mark Zuckerberg ad annunciare questa nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp che consentirà agli utenti Android di migrare i propri dati dell'app di messaggistica istantanea utilizzando Passa a iOS. La funzione di migrazione dati Whatsapp da Android ad iOS sarà disponibile per adesso solo agli utenti ai partecipanti al programma beta di Whatsapp, con un rilascio progressivo, che diventerà complessivo per tutti nelle prossime settimane. Il trasferimento dei dati, a differenza dei backup tradizionali, non avverrà tramite cloudma tramite una connessione Wi-Fi direct, decisamente più sicura. Stiamo aggiungendo a WhatsApp la possibilità di passare in modo sicuro da ...

