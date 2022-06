Elezioni 2022 a Chiaramonte: le dichiarazioni di Iacono (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chiaramonte Gulfi – “Porgo un augurio di buon lavoro al neo sindaco Mario Cutello e alla nuova amministrazione. Voglio ringraziare tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia e che ci hanno sostenuti in questi lunghi mesi di campagna elettorale”. E’ quanto afferma in una lunga dichiarazione Gaetano Iacono. Grazie a tutti i nostri sostenitori per l’impegno profuso, grazie a chi ha rinunciato al proprio tempo libero, agli affetti, alle sere in famiglia per abbracciare il nostro progetto. Siete voi la vera forza motrice della comunità! Chiaramonte ci ha affidato il ruolo di opposizione e noi onoreremo questo compito con passione, attenzione e dedizione nell’esclusivo interesse della comunità. Saremo vigili e attenti – scrive Iacono – chiedendo il rispetto degli impegni elettorali presi, esigendo trasparenza e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022)Gulfi – “Porgo un augurio di buon lavoro al neo sindaco Mario Cutello e alla nuova amministrazione. Voglio ringraziare tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia e che ci hanno sostenuti in questi lunghi mesi di campagna elettorale”. E’ quanto afferma in una lunga dichiarazione Gaetano. Grazie a tutti i nostri sostenitori per l’impegno profuso, grazie a chi ha rinunciato al proprio tempo libero, agli affetti, alle sere in famiglia per abbracciare il nostro progetto. Siete voi la vera forza motrice della comunità!ci ha affidato il ruolo di opposizione e noi onoreremo questo compito con passione, attenzione e dedizione nell’esclusivo interesse della comunità. Saremo vigili e attenti – scrive– chiedendo il rispetto degli impegni elettorali presi, esigendo trasparenza e ...

