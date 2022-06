Elena Sofia Ricci rompe il silenzio su Che Dio ci aiuti 7: ecco cos’ha detto? (Di mercoledì 15 giugno 2022) In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Sofia Ricci ha confermato l’uscita di scena a Che Dio ci aiuti 7. Che cosa accadrà a Suor Angela? Dopo numerose voci di rumor, Elena Sofia Ricci ha confermato che appenderà al chiodo la tonaca di suora. La diretta interessata ha spiegato che comparirà sempre meno nella settima stagione, esattamente solo in tre episodi per poi lasciare spazio ad altri protagonisti: “Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno”. Per quanto riguarda il modo in cui uscirà di scena Suor Angela, l’attrice non si è sbilanciata nonostante sia a conoscenza del copione. Tuttavia, Elena Sofia Ricci ha affermato: “Gli sceneggiatori hanno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,ha confermato l’uscita di scena a Che Dio ci7. Che cosa accadrà a Suor Angela? Dopo numerose voci di rumor,ha confermato che appenderà al chiodo la tonaca di suora. La diretta interessata ha spiegato che comparirà sempre meno nella settima stagione, esattamente solo in tre episodi per poi lasciare spazio ad altri protagonisti: “Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno”. Per quanto riguarda il modo in cui uscirà di scena Suor Angela, l’attrice non si è sbilanciata nonostante sia a conoscenza del copione. Tuttavia,ha affermato: “Gli sceneggiatori hanno ...

Pubblicità

Sofia_070502 : RT @Hinayumm: tw // violenza Elena, la bambina trovata morta era stata già picchiata violentemente davanti ai suoceri dalla mamma. Ma sap… - StefanelliSte : RT @davidemaggio: Ccà nisciuno è fesso· Elena Sofia Ricci presente solo in 3 episodi di Che Dio ci Aiuti 7 Uffici stampa che non funziona… - bubinoblog : CHE DIO CI AIUTI 7: ELENA SOFIA RICCI FARÀ SOLO 3 PUNTATE. UN ADDIO 'BEN CONGEGNATO' - davidemaggio : Ccà nisciuno è fesso· Elena Sofia Ricci presente solo in 3 episodi di Che Dio ci Aiuti 7 Uffici stampa che non fu… - sofia_vasto : RT @AutriceStefania: Elena è stata ritrovata cadavere. Incredulità, indignazione, rabbia, tristezza. Tanta tristezza. I bambini non si tocc… -