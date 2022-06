Droga | rissa tra bande | ordinanza ' 17enne pericoloso | no rispetto per vita altrui'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Tra i cinque minorenni coinvolti nell'inchiesta che riguarda la lotta tra le duedi Vimercate e Pessano con Bornago in cui è stato ucciso, il 29 settembre, il 21enne Dimitry Simone Stucchi, ci sono anche due fratelli: unaccusato di aver sferrato la coltellata mortale e l'altro di soli 15 anni che ha partecipato allo scontro che ha visto almeno una trentina di giovani coinvolti. I due mostrano la "massima pericolosità sociale" attraverso "l'assunzione di una condotta cruenta e di massima offensività che, di per sé, denota l'assoluta assenza di qualsivogliaper la" scrive il giudice del tribunale per i Minorenni Nicoletta Cremona. "La brutalità dell'aggressione alla povera vittima, è di tutta evidenza alla luce del feroce primo attacco" che ...

Pubblicità

krudesky : RT @fattoquotidiano: Milano, morì durante una rissa tra giovani a Pessano per un piccolo debito di droga: 24 arresti. “A sferrare le coltel… - infoitinterno : Droga: rissa tra bande, a uccidere è stato un 17enne, era 'tranquillo ed euforico' - fattoquotidiano : Milano, morì durante una rissa tra giovani a Pessano per un piccolo debito di droga: 24 arresti. “A sferrare le col… - zazoomblog : Droga: rissa tra bande a uccidere è stato un 17enne era tranquillo ed euforico - #Droga: #rissa #bande #uccidere… - TV7Benevento : Droga: rissa tra bande, a uccidere è stato un 17enne, era 'tranquillo ed euforico' - -

...da (Monza e Brianza) e Pessano con Bornago (Milano) per un presunto regolamento di conti scaturito da una controversia in merito alla cessione di una partita dinon pagata. Dopo la......nel provvedimento che riguarda l'arresto di 19 maggiorenni (una seconda misura cautelare riguarda cinque minori) per latra bande - per motivi legati alla consegna di una partita di- ...Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Tra i cinque minorenni coinvolti nell'inchiesta che riguarda la lotta tra le due bande di Vimercate e Pessano con ...L'acquisto di 100-150 grammi di hashish per un corrispettivo di 800 euro pagato con banconote false è il motivo della maxi rissa tra due gruppi di giovani tra i 17 e i 24 anni di Vimercate e di Pessan ...