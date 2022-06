Da Parigi – Trasferimenti | Clermont recluterà la squadra Neto Borges Genk

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-13 16:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Alla ricerca di due terzini sinistri,ha trovato un primo nella persona di. Il 25enne brasiliano ha giocato la scorsa stagione al Tondela (Portoghese P1), club con cui ha giocato in particolare la finale di Coppa di Portogallo contro l’FC Porto (1-3). Ha segnato anche in questa occasione, il suo terzo e ultimo gol stagionale. Arrivato in Europa via Hammarby, in Svezia, nella primavera del 2018,ha firmato a gennaio 2019 con il, dove è diventato campione del Belgio, ma dove non aveva avuto proprio scampo (4 incarichi). Era stato ceduto in prestito nell’estate del 2020 al Vasco da Gama, prima di essere nuovamente ceduto in prestito ...