Conmebol contro Wenger | “Su Mbappè uscita infelice”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) LaArsene. La Confederazione sudamericana ha scritto alla Fifa lamentandosi delle dichiarazioni del responsabile dello sviluppo mondiale del calcio. Alla base delle proteste una frase su. L’ex Arsenal sottolineava che “se fosse nato in Camerun, non sarebbe diventato questo giocatore. C’è l’Europa e il resto del mondo, e il resto del mondo ha bisogno di aiuto, altrimenti perderemo troppi talenti”. Affermazioni “molto infelici” che, “oltre a rivelare un’insolita ignoranza del prezioso contributo dei giocatori africani al calcio mondiale, in particolare europeo, mostrano un pregiudizio denigratorio che rende invisibili gli sforzi dei calciatori e delle istituzioni sportive che non ‘sono in Europa’. I pregiudizi più riprovevoli si travestono da riflessioni ‘fondate’ e ‘intelligenti’. Il ...

