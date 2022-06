CIV Mugello: spettacolo assicurato in Moto3, con Carraro leader (Di mercoledì 15 giugno 2022) I piloti del Campionato Italiano Velocità torneranno in azione questo fine settimana sul circuito del Mugello per il terzo round stagionale. Tra le classi che promettono maggior spettacolo c'è la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) I piloti del Campionato Italiano Velocità torneranno in azione questo fine settimana sul circuito delper il terzo round stagionale. Tra le classi che promettono maggiorc'è la ...

Pubblicità

Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV Mugello: programma e orari del terzo round ?? @Canta237 - LiveGPit : #CIV Mugello: programma e orari del terzo round ?? @Canta237 - MugelloCircuit : ????Aspettando il CIV! ???? 17-18-19 giugno arriva al Mugello il Campionato Italiano Velocità?? ????Waiting for the CIV!… - mati4658 : RT @MugelloCircuit: ????Aspettando il CIV! Il Round 3 del Campionato Italiano Velocità arriva al Mugello il 17-18-19 giugno ?? ????Waiting for t… - MugelloCircuit : ????Aspettando il CIV! Il Round 3 del Campionato Italiano Velocità arriva al Mugello il 17-18-19 giugno ?? ????Waiting f… -