(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ancora grane per uno dei locali più conosciuti del. Oggi infatti le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli al‘La, a San Felice. Appena un anno fa lo stesso esercizio era stato chiuso a seguito di un controllo, durante il quale non era stata rispettata la capienza massima degli avventori al fine di garantire le regole di sicurezza imposte per il contenimento del Covid. Leggi anche: Roma, chiuso ila Villa Borghese: sigilli e sanzioni per i titolari Sigilli a ‘La: sequestrata dalla Finanza l’intera area Ma stavolta il Covid non c’entra. La contestazione mossa alla società che gestisce il notoha piuttosto ha a che fare con l’occupazione abusiva di demanio pubblico. La ...

Pubblicità

CorriereCitta : Circeo, sequestrato il locale delle feste ‘La Bussola’: nei guai l’imprenditore Micalusi - ClementeUol : Sequestrato il ristorante dei vip e dei politici al Circeo, altri guai per Johnny Micalusi - rep_roma : Sequestrato il ristorante dei vip e dei politici al Circeo, altri guai per Johnny Micalusi [aggiornamento delle 08:… -

Repubblica Roma

In particolare ieri, lo stabilimento del lungomare Europa, tra i più eleganti del, ha ... Al termine della verifica, i finanzieri hanno immediatamentecirca tre file di ombrelloni e ......dei laccetti al collo e provando ad annegare ale a Sabaudia. E il suo stato psicofisico è uno degli aspetti che la difesa intenderà indagare. Tra l'altro, in un bloc notesa ... Sequestrato il ristorante dei vip e dei politici al Circeo, altri guai per Johnny Micalusi Ancora grane per uno dei locali più conosciuti del Circeo. Oggi infatti le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli al locale ‘La Bussola’, a San Felice Circeo. Appena un anno fa lo stesso esercizio era st ...La Guardia di Finanza ha apposto i sigilli su un’area di circa 500 metri quadrati del complesso situato sul lungomare. Nuovi guai per il ristoratore dei vip Micalusi, ex patron della catena «Assunta M ...