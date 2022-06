Brutta cantonata per Flavio Montrucchio | sedotto e abbandonato

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il conduttore televisivo ha ricevuto una notizia che non lo renderà particolarmente contento. Che cosa è successo? Per quanto dovrà ancora pazientare?è nato il 15 maggio del 1975 a Torino e si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo per la prima volta nel 2001. Infatti, ha partecipato alla seconda edizione del ‘Grande Fratello’ in qualità di concorrente. Da quel momento in poi non è più uscito da questo mondo.– AltranotiziaUna carriera iniziata prima nelle vesti di attore e poi proseguita in quelle di conduttore televisivo di successo. Ma che notizia ha ricevuto in questi giorni? Come l’avrà presa? La notizia spiacevole ricevuta daDopo il suo debutto ...