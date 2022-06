Boldrini (Pd): "Sistema di garanzia dei Lea non è scritto su pietra" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Il nuovo Sistema di garanzia dei Lea è in vigore dal primo gennaio 2020, ma in questi 2 anni, a causa della pandemia, non abbiamo potuto, data l'emergenza, valutare bene questo strumento. Le criticità emerse dal report elaborato da Salutequità sono molto importanti, poiché alcuni indicatori non sono stati presi in considerazione nel nuovo Sistema di garanzia dei Lea che, secondo me, man mano va implementato perché nulla è scritto sulla pietra". Così Paola Boldrini, senatrice Pd e vicepresidente XII Commissione permanente Igiene e Salute, a margine del Seminario nazionale 'Analisi del nuovo Sistema di garanzia dei Lea', promosso oggi a Roma da Salutequità, con il contributo non condizionato del Gruppo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Il nuovodidei Lea è in vigore dal primo gennaio 2020, ma in questi 2 anni, a causa della pandemia, non abbiamo potuto, data l'emergenza, valutare bene questo strumento. Le criticità emerse dal report elaborato da Salutequità sono molto importanti, poiché alcuni indicatori non sono stati presi in considerazione nel nuovodidei Lea che, secondo me, man mano va implementato perché nulla èsulla". Così Paola, senatrice Pd e vicepresidente XII Commissione permanente Igiene e Salute, a margine del Seminario nazionale 'Analisi del nuovodidei Lea', promosso oggi a Roma da Salutequità, con il contributo non condizionato del Gruppo ...

