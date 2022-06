Benno Neumair ha aggredito il suo compagno di cella: 'Ha cercato di strangolarlo' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Benno Neumair, in carcere per l'omicidio dei suoi genitori, ha aggredito il suo compagno di cella . Il 30enne di Bolzano, accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere dei suoi genitori, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022), in carcere per l'omicidio dei suoi genitori, hail suodi. Il 30enne di Bolzano, accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere dei suoi genitori, ...

