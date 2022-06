Bce accelera su un nuovo scudo anti-spread: dal vertice di emergenza il mandato ai tecnici. Il differenziale cala, rendimento Btp sotto il 4% (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Bce ha incaricato gli uffici tecnici di “accelerare il completamento di un nuovo strumento anti-frammentazione”, uno scudo anti-spread da sottoporre poi al Consiglio direttivo. Lo comunica la Banca centrale europea dopo il vertice di emergenza convocato per reagire alle recenti turbolenze sui mercati obbligazionari. È questa la mossa decisa per ora dall’Eurotower per affrontare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più indebitati dell’Eurozona, a iniziare dall’Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balzo dello spread fra Bund e Btp. Da oggi, però, con l’annuncio della riunione straordinaria, il differenziale tra Btp e Bund è tornato a restringersi, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Bce ha incaricato gli ufficidi “re il completamento di unstrumento-frammentazione”, unodaporre poi al Consiglio direttivo. Lo comunica la Banca centrale europea dopo ildiconvocato per reagire alle recenti turbolenze sui mercati obbligazionari. È questa la mossa decisa per ora dall’Eurotower per affrontare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più indebitati dell’Eurozona, a iniziare dall’Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balzo dellofra Bund e Btp. Da oggi, però, con l’annuncio della riunione straordinaria, iltra Btp e Bund è tornato a restringersi, con il ...

